Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado de MiLoto: último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

Resultado de MiLoto: último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

En el sorteo número 393 de MiLoto, realizado el viernes, 5 de septiembre de 2025, se entregaron más de $118 millones en premios.

Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Foto: MiLoto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:33 p. m.

El sorteo número 393 de MiLoto se llevó a cabo hoy, viernes, 5 de septiembre de 2025. El resultado del sorteo de las cinco balotas fue el siguiente:

El premio mayor acumulado para este sorteo era de $700 millones. Al no haber ganadores con 5 aciertos, el acumulado ha subido a $750 millones para el próximo sorteo.

El total de la premiación entregada en este sorteo fue de $

Se informa a los interesados que pueden ver el video oficial del sorteo para verificar los resultados. El próximo sorteo de MiLoto tendrá un acumulado de $750 millones, correspondiente al premio mayor. Los participantes pueden consultar la fecha y hora del próximo sorteo en los canales oficiales de MiLoto

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

MiLoto

Resultado MiLoto

Loterías de hoy

Resultado de loterías