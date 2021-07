Resultado del Baloto, loterías de Boyacá y Cauca del 10 de julio

Este sábado, 10 de julio, se realizaron los sorteos del Baloto, loterías de Boyacá y Cauca.

Estos son los resultados con el respectivo número de serie:

Baloto: 03 15 36 08 35 súper balota 3

Baloto revancha: 36 25 03 05 27 súper balota 14

Lotería de Boyacá: 2153 serie 272

Lotería de Cauca: 6170 serie 109

Estos con los resultados del chance del 10 de julio:

Dorado mañana: 1313

Dorado Tarde: 1351

Culona día: 2835

Astro sol: 3548

Pijao de oro: 6649

Paisita día: 3998

Paisita noche: 1012

Chontico día: 2192

Chontico noche: 8900

Cafeterito tarde: 3342

Sinuano día: 2930

Cash three día: 707

Cash three noche: 501

Play four día: 2794

Play four noche: 9492

Saman de la suerte: 0932

Caribeña día: 4519

Motilón Tarde: 5528

Motilón Noche: 0972

Fantástica Día: 5482

Fantástica Noche: 4591

Antioqueñita Día: 7285

Antioqueñita Tarde: 4022

Culona noche: 8900