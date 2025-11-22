Resultado del Sorteo de Navidad de la Lotería de Cundinamarca este sábado 22 de noviembre

La Lotería de Cundinamarca anunció oficialmente el regreso de uno de los sorteos más icónicos del país: el Sorteo Extraordinario de Navidad, una tradición que vuelve tras más de una década y que promete millonarios premios, además de contribuir a la financiación de la salud pública en el departamento.

Número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Navidad

El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Cundinamarca de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador!

Horario del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Cundinamarca

El esperado sorteo se jugará este 22 de noviembre a las 10:30 p.m., fecha en la que estará en juego un premio mayor de $18.000 millones y un plan total superior a los $47.000 millones, cifras que consolidan este evento como uno de los más atractivos del calendario lotero en Colombia.



Plan de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Cundinamarca

El sorteo llega renovado y con uno de los planes de premios más amplios del país. Entre los incentivos destacados se encuentran:



1 seco de $1.000 millones

1 seco de $500 millones

2 secos de $200 millones

5 secos de $100 millones

4 secos de $50 millones

10 secos de $20 millones

10 secos de $10 millones

Y múltiples premios adicionales

Una oferta robusta que refuerza por qué este sorteo es uno de los preferidos por los colombianos.