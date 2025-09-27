Resultado Dorado Mañana sábado 27 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Su popularidad se debe a la facilidad para participar, la extensa red de puntos de venta y la diversidad de modalidades que permiten a los jugadores elegir la estrategia que más les convenga.

Cada mañana, miles de apostadores prueban suerte con la esperanza de llevarse atractivos premios en efectivo. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Una de las claves del éxito de Dorado Mañana es la variedad de opciones para apostar, pensadas para distintos presupuestos y estilos de juego. Por cada peso apostado, los premios se pagan de la siguiente forma:



4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

Esta amplia gama de modalidades ofrece mayores posibilidades de ganar y hace que cada sorteo sea una experiencia llena de emoción.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. No hay sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con antelación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar los premios

De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse únicamente en los puntos de venta autorizados. Para recibir el pago, es indispensable:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso.

Con su horario fijo, atractivos premios y múltiples formas de juego, el Dorado Mañana continúa posicionándose como una de las opciones favoritas para quienes buscan vivir la emoción del chance y tentar a la suerte cada día.