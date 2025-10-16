Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia.

Su popularidad crece cada día gracias a la facilidad para participar, la transparencia de sus sorteos y la extensa red de puntos de venta autorizados en todo el país, que permiten a miles de jugadores probar su suerte con total confianza. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 16 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece múltiples modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a las preferencias y presupuestos de cada jugador. Según el tipo de jugada y la cantidad de cifras acertadas, los premios pueden variar considerablemente:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia emocionante, donde la suerte y la estrategia se combinan para ofrecer múltiples oportunidades de ganar.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación para no perder la posibilidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su reputación de transparencia, sus atractivas modalidades de juego y la emoción que despierta cada mañana, el Dorado Mañana continúa siendo uno de los chances más queridos del país, ofreciendo a los colombianos una oportunidad diaria de soñar y ganar.