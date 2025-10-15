Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El sorteo El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos y confiables del país. Su éxito se debe a la facilidad de participación, la transparencia en cada sorteo y la amplia red de puntos de venta autorizados que abarcan gran parte del territorio nacional.

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores es su transmisión en vivo, la cual permite seguir el desarrollo del sorteo en tiempo real y conocer al instante si la suerte les ha favorecido.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 15 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta que se ajustan a las estrategias y presupuestos de cada jugador. Los premios varían según el número de cifras acertadas y el tipo de jugada seleccionada:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta variedad de opciones, El Dorado Mañana se mantiene como una alternativa ideal para quienes buscan combinar emoción, estrategia y la posibilidad de obtener grandes premios.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con antelación para no perder ninguna oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

