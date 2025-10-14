Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy, martes 14 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables del país. Su éxito radica en la facilidad para participar, la transparencia en cada sorteo y la extensa red de puntos de venta autorizados que cubren gran parte del territorio nacional.

Además, su transmisión en vivo aporta un toque especial de emoción, permitiendo que los jugadores sigan el desarrollo del sorteo en tiempo real y descubran al instante si la suerte estuvo de su lado.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 14 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 14 de octubre de 2025 es el 2687 - 3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2687

Dos últimas cifras: 87

Tres últimas cifras: 687

La quinta: 3

Dorado Mañana resultado martes 14 de octubre de 2025

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta que se ajustan a las estrategias y presupuestos de cada jugador. Los premios dependen del número de cifras acertadas y del tipo de jugada seleccionada:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta variedad de opciones, El Dorado Mañana se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan combinar emoción, estrategia y la posibilidad de obtener grandes premios.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo.



No se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores organizar sus apuestas con antelación para no perder ninguna oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y con el reverso debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Por su seriedad, amplia cobertura y facilidad de participación, El Dorado Mañana continúa siendo una de las opciones favoritas de los colombianos que buscan iniciar el día con la emoción del juego responsable y la esperanza de ganar.