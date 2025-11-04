Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy, martes 4 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana continúa siendo uno de los juegos de azar más reconocidos y apreciados en Colombia. Su popularidad se mantiene gracias a una fórmula que combina emoción, transparencia y la posibilidad de transformar una pequeña apuesta en un premio significativo.

Cada mañana, miles de personas en todo el país participan con la ilusión de empezar el día con buena suerte y optimismo.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 4 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 4 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Mañana

Uno de los mayores atractivos del Dorado Mañana es su amplia variedad de modalidades, pensadas para ajustarse a los gustos y presupuestos de todo tipo de jugadores. Cada forma de apuesta ofrece diferentes niveles de ganancia, lo que convierte cada sorteo en una experiencia emocionante y llena de expectativa.

Las modalidades disponibles son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta variedad, el Dorado Mañana se ha consolidado como una opción ideal tanto para quienes buscan grandes ganancias como para quienes disfrutan del simple placer de probar su suerte.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país. Los domingos y días festivos no se efectúan sorteos. Este horario matutino ha convertido al juego en una tradición para muchos colombianos que inician su jornada con la esperanza de un golpe de fortuna.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Mañana es un proceso sencillo, rápido y seguro, de acuerdo con la información oficial de Paga Todo. Los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse en los puntos de venta autorizados.



El ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad. Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso diligenciado. Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su equilibrio entre tradición, confianza e innovación, el Dorado Mañana continúa siendo un referente entre los juegos de azar en Colombia.