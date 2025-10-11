Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy sábado 11 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Su popularidad se debe a la facilidad para participar, la transparencia del proceso y la amplia red de puntos de venta autorizados que cubre buena parte del país.

Además, su transmisión en vivo le da un toque adicional de emoción, permitiendo que los jugadores sigan cada sorteo en tiempo real y conozcan al instante si la suerte estuvo de su lado. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 11 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece múltiples modalidades de apuesta que se adaptan a las estrategias y presupuestos de cada jugador. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de jugada elegida:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad de opciones convierte al Dorado Mañana en una alternativa ideal para quienes disfrutan combinar emoción, estrategia y la posibilidad de ganar grandes premios.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo.

No se efectúan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores programar sus apuestas con antelación para no perder ninguna oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y con el reverso debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a su seriedad, cobertura nacional y flexibilidad, el Dorado Mañana sigue siendo una de las opciones favoritas de los colombianos que buscan comenzar el día con la ilusión de ganar y la emoción del juego responsable.