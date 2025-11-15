Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy sábado 15 de noviembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más confiables y seguidos en Colombia.

Su combinación de emoción, transparencia y buenos premios lo ha convertido en una tradición diaria para miles de jugadores que comienzan el día con la esperanza de acertar el número ganador. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado de Dorado Mañana de hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 15 de noviembre de 2025 es el 2596 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2596

Dos últimas cifras: 96

Tres últimas cifras: 596

La quinta: 6

Modalidades de juego y premios

Una de las principales fortalezas de El Dorado Mañana es la variedad de modalidades que ofrece. Estas opciones se adaptan a distintos presupuestos y niveles de riesgo, lo que lo convierte en un sorteo atractivo tanto para apostadores nuevos como para jugadores experimentados.



Las modalidades y sus pagos son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Gracias a esta variedad, cada participante puede diseñar su propia estrategia de juego y aumentar sus posibilidades de ganar.



Horario del sorteo

El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país. No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos.

Su horario matutino lo ha convertido en una costumbre para quienes inician la jornada con optimismo y la ilusión de una “mañana dorada”.



Cómo reclamar un premio de El Dorado Mañana

El proceso de cobro es rápido, seguro y sencillo. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en puntos de venta autorizados. Para realizar el proceso, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso diligenciado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Respaldo, tradición y transparencia han convertido a El Dorado Mañana en uno de los sorteos más importantes del país. Cada mañana, miles de colombianos encuentran en este juego una nueva oportunidad para soñar, apostar y ganar.