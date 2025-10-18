Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy sábado 18 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares y confiables de Colombia, gracias a su trayectoria, transparencia y la facilidad con la que miles de personas pueden participar cada día.

Su amplia red de puntos de venta autorizados permite jugar con tranquilidad, haciendo de cada sorteo una experiencia emocionante y accesible para todos. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 18 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece una amplia gama de modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintos presupuestos y estilos de juego. Según el tipo de jugada y la cantidad de cifras acertadas, los premios pueden variar de la siguiente forma:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia llena de expectativa, donde la suerte y la estrategia se unen para ofrecer múltiples oportunidades de ganar.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con antelación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su reputación de transparencia, variedad de modalidades y emoción diaria, El Dorado Mañana continúa siendo uno de los juegos de chance más queridos de Colombia, brindando cada mañana una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.