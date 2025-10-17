Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy viernes 17 de octubre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y confiables de Colombia.

Su éxito radica en la transparencia de sus sorteos, la facilidad para participar y la amplia red de puntos de venta autorizados, que permiten a miles de personas jugar con tranquilidad y emoción cada día. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 17 de octubre de 2025 es el 4269 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4269

Dos últimas cifras: 69

Tres últimas cifras: 269

La quinta: 2

Modalidades de juego y premios

El Dorado Mañana ofrece distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a las preferencias y presupuestos de cada jugador. Cada tipo de jugada brinda diferentes oportunidades de ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra (uña): paga 5 veces la apuesta.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia llena de expectativa, donde la suerte y la estrategia se combinan para ofrecer más posibilidades de ganar.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m., con transmisión en vivo para todo el país.



No se llevan a cabo sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se aconseja planificar las apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para hacerlo, los ganadores deben presentar:



Ser mayores de edad.

El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, y con el reverso diligenciado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a su reputación de confianza, sus múltiples modalidades y la emoción que despierta cada mañana, El Dorado Mañana continúa siendo uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar y ganar.