Resultado Dorado Tarde sorteo jueves 25 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más populares y confiables de Colombia.

Su éxito se debe a la transparencia de sus sorteos, la legalidad de su operación y una amplia red de puntos autorizados que garantizan seguridad a miles de apostadores en todo el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 25 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece distintas formas de participación, ideales para diferentes presupuestos y estilos de apuesta. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y se pagan por cada peso apostado de la siguiente manera:



4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de obtener premios más altos al combinarse con las cifras principales, lo que hace el juego aún más emocionante.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., convirtiéndose en una cita diaria para los amantes del chance. Es importante recordar que no se juega los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda planear las apuestas con antelación.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse en puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el pago, los ganadores deben:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para este proceso.

Con su tradición, premios atractivos y reglas claras, el Dorado Tarde sigue siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan emoción y la posibilidad de ganar cada tarde en Colombia.