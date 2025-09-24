Resultado Dorado Tarde sorteo miércoles 24 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables en Colombia.

Su éxito radica en la transparencia con la que se realizan los sorteos, la legalidad de su operación y la extensa red de puntos autorizados que ofrecen seguridad y confianza a miles de jugadores en todo el país.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 24 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Premios y modalidades de juego

Este sorteo brinda diversas maneras de participar, cada una con multiplicadores llamativos que dependen del número de cifras acertadas. Los pagos por cada peso apostado se distribuyen de la siguiente forma:



4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4 cifras combinado: 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Desde el año 2025, El Dorado Tarde incorporó la quinta balota, una cifra adicional que incrementa las posibilidades de obtener premios más altos al combinarse con los números principales.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m., convirtiéndose en una cita fija para quienes disfrutan de la emoción del azar. Cabe resaltar que este sorteo no se realiza los domingos ni en días festivos.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse exclusivamente en puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el pago, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

