Resultado Dorado Tarde sorteo lunes 22 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables del país. Su éxito se debe a la transparencia en cada sorteo, la legalidad de su operación y la amplia red de puntos autorizados que brindan seguridad y confianza a miles de apostadores en Colombia.

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 22 de septiembre de 2025 es el (n minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Premios y modalidades de juego

Este sorteo ofrece múltiples formas de participación, con atractivos multiplicadores que varían según la cantidad de cifras acertadas. Así se distribuyen los pagos por cada peso apostado:



4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4 cifras combinado: 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una cifra adicional que amplía las posibilidades de obtener premios más altos al combinarse con los números principales.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m. y se ha convertido en una cita imperdible para quienes disfrutan de la emoción de los juegos de azar. Cabe resaltar que no hay sorteos los domingos ni en días festivos.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse en puntos de venta autorizados. Para hacer válido el cobro, se deben cumplir los siguientes requisitos:

