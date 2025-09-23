Resultado Dorado Tarde sorteo martes 23 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables del país. Su éxito se basa en la transparencia de cada sorteo, la legalidad de su operación y la amplia red de puntos autorizados que garantizan seguridad a miles de apostadores en Colombia.



Número ganador Dorado Tarde hoy, 23 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 23 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Premios y modalidades de juego

Este sorteo ofrece diferentes formas de participar, cada una con atractivos multiplicadores que varían según el número de cifras acertadas. Así se distribuyen los pagos por cada peso apostado:



4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4 cifras combinado: 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Desde 2025, El Dorado Tarde incorporó la quinta balota, una cifra adicional que aumenta las oportunidades de obtener premios más altos al combinarse con los números principales.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m., convirtiéndose en una cita imperdible para quienes disfrutan la emoción del azar. Es importante destacar que no se realizan sorteos los domingos ni en días festivos.



Cómo reclamar un premio

Según información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse en puntos de venta autorizados. Para hacer válido el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

