Resultado Dorado Tarde sorteo viernes 19 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde es uno de los sorteos de chance más confiables y seguidos en Colombia.

Su popularidad se basa en la transparencia del juego, la legalidad de su operación y una sólida red de puntos autorizados que le brinda seguridad a miles de apostadores en todo el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 19 de septiembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Premios y modalidades de juego

El Dorado Tarde ofrece distintas formas de participación, cada una con multiplicadores de premio que varían según las cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos son:



4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incluye la quinta balota, un número extra que incrementa las posibilidades de ganar premios más altos al combinarse con las cifras principales.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m.. No se realiza los domingos ni en días festivos, por lo que cada tarde de sorteo se convierte en una cita esperada por miles de jugadores.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse en puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el pago es indispensable:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el proceso.

Con premios atractivos, modalidades variadas y un horario constante, el Dorado Tarde continúa siendo una de las opciones preferidas para quienes buscan emoción y oportunidades de ganar cada tarde.