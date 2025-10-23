En vivo
Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy jueves 23 de octubre de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 23 de oct, 2025

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su transparencia, respaldo legal y a la emoción que despierta en cada sorteo.

A lo largo de los años, este chance se ha convertido en una opción preferida para miles de apostadores que disfrutan de la expectativa y la posibilidad de ganar grandes premios cada tarde. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 23 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Tarde

Una de las principales razones del éxito del Dorado Tarde es su amplia variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos presupuestos y estilos de juego. Cada formato ofrece diferentes niveles de ganancia, lo que mantiene viva la emoción en cada sorteo. Las modalidades y sus premios son:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.
  • 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.
  • 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.
  • 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y ha incrementado el entusiasmo entre los jugadores frecuentes. Esta innovación ha hecho que cada jornada sea aún más emocionante.

Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se llevan a cabo sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda a los apostadores planificar sus jugadas con anticipación para no perder ninguna oportunidad.

Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso rápido, seguro y sencillo. De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

Para hacerlo, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayores de edad.
  • Presentar el tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a su confiabilidad, su variedad de modalidades y la emoción que ofrece cada tarde, el Dorado Tarde sigue siendo uno de los juegos de chance más apreciados en el país, brindando a sus jugadores la oportunidad de soñar y ganar todos los días.

