Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy miércoles 22 de octubre de 2025

El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más tradicionales, confiables y emocionantes del país. Su trayectoria, el respaldo legal y la transparencia en cada sorteo lo han convertido en una de las opciones favoritas entre los apostadores colombianos que buscan diversión y grandes premios.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 22 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 22 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece a sus jugadores una amplia gama de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos gustos y presupuestos. Cada formato cuenta con su propio nivel de ganancia, lo que mantiene la emoción y el suspenso en cada sorteo.

Las modalidades y sus premios son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de ganar y ha generado un mayor entusiasmo entre los jugadores habituales, elevando las expectativas en cada jornada.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. No se efectúan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los participantes planear sus apuestas con anticipación para no perder ninguna oportunidad.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso rápido, sencillo y seguro. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

Para recibir el premio, los ganadores deben cumplir los siguientes requisitos:

