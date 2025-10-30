Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy jueves 30 de octubre de 2025

El Dorado Tarde sigue siendo uno de los juegos de azar más populares y confiables de Colombia, reconocido por su transparencia, respaldo legal y la emoción que despierta cada tarde entre sus seguidores.

Para miles de apostadores en todo el país, este sorteo se ha convertido en una cita diaria con la suerte, donde cada número representa una nueva oportunidad de ganar. Vea el sorteo en vivo:

Número ganador de Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 30 de octubre de 2025 es el



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde destaca por su amplia variedad de modalidades de juego, pensadas para ajustarse a todo tipo de presupuestos y gustos. Cada forma de apostar ofrece distintos niveles de ganancia, haciendo de cada sorteo una experiencia emocionante:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y aumentó la expectativa entre los apostadores. Este cambio fortaleció la reputación del Dorado Tarde como uno de los juegos más dinámicos e innovadores del país.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional.

No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con antelación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso fácil, rápido y seguro. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a su combinación de tradición, innovación y confianza, el Dorado Tarde se mantiene como un referente entre los juegos de azar en Colombia. Cada tarde, miles de jugadores viven la emoción de esperar el resultado con la ilusión de que su número sea el próximo en cambiarles la vida.