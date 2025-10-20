Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy lunes 20 de octubre de 2025

El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más tradicionales, confiables y emocionantes del país. Su trayectoria, el respaldo legal y la transparencia en cada sorteo lo han convertido en una de las opciones favoritas entre los apostadores colombianos que buscan diversión y grandes premios.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 20 de octubre

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 20 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Tarde

Este juego ofrece diversas modalidades de apuesta pensadas para ajustarse a diferentes estilos y presupuestos. Cada formato tiene su propio nivel de ganancia, lo que mantiene la expectativa y la emoción en cada jornada:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, El Dorado Tarde incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar, generando aún más emoción entre los jugadores habituales.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. No se realizan sorteos los domingos ni días festivos, por lo que los jugadores deben programar sus apuestas con anticipación para no perder ninguna oportunidad.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso ágil y seguro. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

Para hacerlo, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde sigue siendo una apuesta de confianza para quienes disfrutan del azar con responsabilidad, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar y una experiencia segura respaldada por años de tradición.