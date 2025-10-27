Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2025

El Dorado Tarde sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y confiables de Colombia.

Reconocido por su transparencia, respaldo legal y emoción constante, este sorteo atrae diariamente a miles de apostadores en todo el país. La expectativa ante cada resultado se ha convertido en un ritual para quienes disfrutan del chance y confían en la suerte.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 27 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 27 de octubre de 2025 es el (en minutos), ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintos presupuestos y estilos de juego, con niveles de ganancia que mantienen la emoción en cada sorteo:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplió las oportunidades de ganar y aumentó la expectativa entre los jugadores habituales, consolidando aún más la emoción que caracteriza a este juego.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. No se celebran sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso rápido, sencillo y seguro. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados. Los requisitos para reclamar son:

