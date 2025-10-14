Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy, martes 14 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos y confiables en Colombia, gracias a su larga trayectoria, transparencia y respaldo legal. Miles de jugadores en todo el país confían en este sorteo, que cuenta con una amplia red de puntos de venta autorizados, ofreciendo una experiencia de juego segura, responsable y llena de emoción.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 14 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 14 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El éxito del Dorado Tarde radica en la variedad de modalidades disponibles, diseñadas para adaptarse a diferentes tipos de jugadores y presupuestos. Cada formato de apuesta ofrece distintas oportunidades de ganancia, lo que mantiene la expectativa en cada sorteo:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el Dorado Tarde incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y añade un toque extra de emoción a cada jornada de juego.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p.m., y puede seguirse en vivo, permitiendo a los jugadores conocer los resultados en tiempo real.

No se realizan sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde continúa siendo un referente entre los juegos de azar del país, destacándose por su confiabilidad, la emoción de sus sorteos y las múltiples oportunidades que brinda a quienes disfrutan probar suerte cada tarde.