Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy martes 21 de octubre de 2025

El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más tradicionales, confiables y emocionantes del país. Su trayectoria, el respaldo legal y la transparencia en cada sorteo lo han convertido en una de las opciones favoritas entre los apostadores colombianos que buscan diversión y grandes premios.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 21 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 21 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece a sus jugadores una amplia variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos gustos y presupuestos. Cada formato tiene su propio nivel de ganancia, lo que mantiene la emoción y el suspenso en cada sorteo.

Las modalidades y sus respectivos premios son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar. Esta innovación ha generado mayor entusiasmo entre los participantes habituales, aumentando las expectativas en cada jornada.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país.

Es importante tener en cuenta que no se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación para no perder ninguna oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso rápido, sencillo y seguro. De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

Para hacerlo, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones garantiza que el proceso de entrega del premio se realice sin contratiempos, permitiendo a los ganadores disfrutar de su suerte de forma confiable y transparente.