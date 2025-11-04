Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy martes 4 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y confiables de Colombia. Su reputación se basa en la transparencia, el respaldo legal y la emoción que despierta entre los apostadores, quienes día a día esperan con ilusión los resultados de cada sorteo.

Para miles de jugadores en todo el país, participar en el Dorado Tarde se ha convertido en una tradición que combina esperanza, expectativa y la posibilidad de transformar un número en una gran recompensa.



Número ganador de Dorado tarde hoy, martes 4 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 4 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece diversas modalidades de juego, adaptadas a distintos presupuestos y estilos de apuesta, lo que permite a cada jugador disfrutar del azar a su manera y aumentar sus posibilidades de ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de premio y añadió mayor emoción a cada jugada. Este cambio posicionó a El Dorado Tarde como uno de los juegos más dinámicos e innovadores del país.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional.

No se llevan a cabo sorteos los domingos ni días festivos, por lo que los apostadores deben planificar con anticipación sus jugadas para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso rápido, seguro y sencillo.

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para hacerlo, el ganador debe:

Ser mayor de edad. Presentar el tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras). Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su mezcla de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde continúa siendo un referente del chance en Colombia.