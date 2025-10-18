Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy sábado 18 de octubre de 2025

El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y confiables de Colombia.

Su larga trayectoria, el respaldo legal y el compromiso con la transparencia lo han convertido en una de las opciones preferidas por los apostadores en todo el país. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 18 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece distintas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada formato tiene su propio nivel de ganancia, lo que mantiene viva la emoción en cada sorteo:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y aumenta la emoción entre los jugadores habituales.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. No se efectúan sorteos los domingos ni días festivos, por lo que los jugadores deben planificar sus apuestas con anticipación para no perder ninguna oportunidad.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso sencillo y seguro. De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados.

Los ganadores deben presentar:



Ser mayores de edad.

El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su equilibrio entre confianza, emoción y atractivos premios, el Dorado Tarde se mantiene como un referente del chance colombiano, llevando ilusión y entretenimiento a miles de hogares cada tarde.