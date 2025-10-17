Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy viernes 17 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha posicionado como uno de los juegos de chance más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su trayectoria, respaldo legal y compromiso con la transparencia.

Miles de jugadores en todo el país lo siguen a diario, convirtiéndolo en una cita llena de emoción, esperanza y tradición. Vea aquí la transmisión en vivo:

Número ganador de Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 17 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Uno de los mayores atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada formato ofrece diferentes niveles de ganancia, lo que hace que cada sorteo esté lleno de expectativa:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y añade un toque extra de emoción para los jugadores frecuentes.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para que los apostadores puedan seguir los resultados en tiempo real.

Cabe destacar que no se realizan sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación para no perder ninguna oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso rápido y seguro. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados. Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su mezcla de confianza, emoción y variedad de premios, el Dorado Tarde se mantiene como una de las opciones favoritas de los colombianos, reafirmando su lugar como un símbolo del chance seguro, tradicional y lleno de oportunidades.