Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su trayectoria, transparencia y respaldo legal.

Con una amplia red de puntos de venta autorizados, este sorteo ofrece una experiencia segura y emocionante para miles de jugadores en todo el país. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 16 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde destaca por la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada formato ofrece diferentes niveles de ganancia, aumentando la emoción en cada sorteo:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y añade un toque extra de emoción a cada jornada.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo, permitiendo que los jugadores sigan los resultados en tiempo real.

No se efectúan sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación para no perder ninguna oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su combinación de confianza, emoción y variedad de premios, el Dorado Tarde sigue siendo una de las opciones favoritas de los colombianos que disfrutan del chance seguro y tradicional.