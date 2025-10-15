Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos y confiables en Colombia. Su amplia trayectoria, transparencia y respaldo legal lo han convertido en la elección preferida de miles de jugadores en todo el país.

Con una red extensa de puntos de venta autorizados, este sorteo ofrece una experiencia de juego segura, responsable y llena de emoción.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 15 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El éxito de El Dorado Tarde radica en la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para adaptarse a diferentes tipos de jugadores y presupuestos. Cada formato de apuesta brinda distintas oportunidades de ganancia, lo que mantiene la expectativa en cada sorteo:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, El Dorado Tarde incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y añade un toque extra de emoción a cada jornada.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., y puede seguirse en vivo, lo que permite a los jugadores conocer los resultados en tiempo real.

No se realizan sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

