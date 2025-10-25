Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy sábado 25 de octubre de 2025

El Dorado Tarde sigue siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y confiables de Colombia, reconocido por su transparencia, respaldo legal y emoción constante.

Cada tarde, miles de apostadores en todo el país esperan con expectativa el resultado del sorteo, que se ha convertido en una cita habitual para quienes confían en la suerte y disfrutan la emoción del chance. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 25 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos presupuestos y estilos de juego. Cada opción ofrece diferentes niveles de ganancia, lo que mantiene viva la emoción en cada sorteo:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y aumentó la expectativa entre los jugadores frecuentes, consolidando aún más la emoción que caracteriza a este juego.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se celebran sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso sencillo, rápido y seguro. De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados. Los requisitos para reclamar son los siguientes:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su trayectoria, confiabilidad y variedad de modalidades, el Dorado Tarde continúa siendo uno de los juegos de chance más queridos por los colombianos, una tradición que combina suerte, emoción y la posibilidad de ganar cada tarde.