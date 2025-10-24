Resultado Dorado Tarde último sorteo hoy viernes 24 de octubre de 2025

El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares y confiables de Colombia. Su transparencia, respaldo legal y la emoción que despierta en cada sorteo han hecho que miles de apostadores sigan fieles a esta tradicional lotería cada tarde.

Resultado del Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 24 de octubre de 2025 es el 9038 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9038

Dos últimas cifras: 38

Tres últimas cifras: 038

La quinta:1

Una de las razones por las que el Dorado Tarde sigue siendo tan popular es su variedad de modalidades de apuesta, que se ajustan a distintos presupuestos y estilos de juego. Cada opción ofrece diferentes niveles de ganancia, lo que mantiene viva la emoción en cada sorteo.

Estas son las principales modalidades y sus respectivos premios:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y aumentó la emoción entre los jugadores frecuentes.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país.

No se celebran sorteos los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso rápido y seguro. Según la información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados.



Requisitos para reclamar:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a su confiabilidad, su variedad de modalidades y la emoción que ofrece cada tarde, el Dorado Tarde continúa siendo uno de los juegos de chance más queridos por los colombianos, ofreciendo la posibilidad de soñar y ganar todos los días.