Resultado Dorado Tarde último sorteo jueves 9 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha posicionado como uno de los chances más populares y confiables del país, gracias a su trayectoria, transparencia y compromiso con los jugadores. Su operación legal y su extensa red de puntos autorizados han consolidado la confianza de miles de apostadores en todo el territorio colombiano.

Cada sábado a las 5:30 p. m., miles de personas esperan con expectativa los resultados de este sorteo, que se ha convertido en una tradición para quienes disfrutan de la emoción de probar suerte y soñar con ganar grandes premios.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, jueves 9 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 9 de octubre de 2025 es el 3365 - 3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3365

Dos últimas cifras: 65

Tres últimas cifras: 365

La quinta: 3

Modalidades de juego y premios

Una de las claves del éxito de El Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece, pensadas para distintos presupuestos y con atractivos pagos que multiplican las posibilidades de ganar. Estas son sus principales opciones:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las oportunidades de ganar y añade un toque extra de emoción a cada jornada.

Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. No se efectúan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.

Cómo reclamar un premio

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse exclusivamente en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde continúa siendo una de las opciones favoritas de los colombianos que buscan combinar la emoción del juego con la seguridad de participar en un sorteo confiable y respaldado legalmente.



