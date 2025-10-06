Resultado Dorado Tarde último sorteo lunes 6 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los chances más confiables y reconocidos en Colombia, gracias a su transparencia, la legalidad de sus sorteos y una amplia red de puntos autorizados que brindan seguridad a miles de apostadores en todo el país.

Este sorteo se realiza cada sábado a las 5:30 p. m., convirtiéndose en una cita imperdible para quienes disfrutan de la emoción y la expectativa de ganar.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 6 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 6 de octubre de 2025 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Una de las razones que explica la popularidad de El Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece, con pagos atractivos y opciones para todos los presupuestos:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, un número adicional que amplía las oportunidades de ganar y añade un toque extra de emoción a cada jornada.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. No se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse exclusivamente en puntos de venta autorizados. Para hacerlo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

