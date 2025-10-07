En vivo
Resultado Dorado Tarde último sorteo martes 7 de octubre de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, martes 7 de octubre de 2025.

Dorado Tarde
Dorado Tarde
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

El Dorado Tarde se ha posicionado como uno de los chances más reconocidos y confiables del país. Su éxito se debe a la transparencia de sus sorteos, la legalidad con la que opera y la amplia red de puntos autorizados que garantizan seguridad y confianza a miles de apostadores en todo el territorio colombiano.

Cada sábado a las 5:30 p. m., los seguidores del juego esperan con entusiasmo el resultado del sorteo, una cita que se ha convertido en tradición para quienes disfrutan de la emoción de probar suerte y ganar grandes premios.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 7 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 7 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta:

Modalidades de juego y premios

La popularidad de El Dorado Tarde también radica en la diversidad de modalidades de apuesta que ofrece, adaptadas a distintos presupuestos y con pagos atractivos que multiplican las posibilidades de ganar:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota, un número adicional que incrementa las oportunidades de ganar y añade un componente extra de emoción a cada jornada.

Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. No se llevan a cabo sorteos los domingos ni en días festivos. Por ello, se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con tiempo para no perder la oportunidad de participar.

Cómo reclamar un premio

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse únicamente en los puntos de venta autorizados. Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.
