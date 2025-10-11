Resultado Dorado Tarde último sorteo sábado 11 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los chances más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su trayectoria, transparencia y respaldo legal.

Con miles de jugadores fieles en todo el país y una amplia red de puntos de venta autorizados, este sorteo se ha ganado un lugar especial entre quienes disfrutan apostar con confianza y emoción. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 11 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El éxito del Dorado Tarde se debe a la diversidad de modalidades de apuesta, pensadas para distintos tipos de jugadores y presupuestos. Cada opción ofrece diferentes niveles de ganancia, lo que aumenta las posibilidades de obtener un premio y mantiene la emoción en cada sorteo:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el Dorado Tarde incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las oportunidades de ganar y añade un toque extra de emoción a cada jornada.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para que los jugadores puedan seguir los resultados en tiempo real.

No se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda planificar las apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su mezcla de tradición, respaldo legal y emoción diaria, el Dorado Tarde continúa siendo una de las opciones favoritas entre los colombianos que disfrutan poner a prueba su suerte en un juego confiable, accesible y lleno de oportunidades.