Resultado Dorado Tarde último sorteo viernes 10 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los chances más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su trayectoria, transparencia y respaldo legal.

Con una amplia red de puntos autorizados y miles de jugadores fieles en todo el país, este sorteo se ha convertido en sinónimo de confianza y emoción. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 10 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El éxito del Dorado Tarde radica en su diversidad de modalidades de apuesta, pensadas para todo tipo de jugadores y presupuestos. Cada opción ofrece distintos niveles de ganancia, lo que multiplica las oportunidades de obtener un premio:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y añade un toque extra de emoción a cada jornada.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo. No se efectúan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.

Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a su trayectoria, respaldo legal y emoción diaria, el Dorado Tarde sigue siendo una de las opciones favoritas de los colombianos que disfrutan probar su suerte en un juego confiable, tradicional y lleno de oportunidades.