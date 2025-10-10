Resultado Dorado Tarde último sorteo viernes 10 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los chances más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su trayectoria, transparencia y respaldo legal.
Con una amplia red de puntos autorizados y miles de jugadores fieles en todo el país, este sorteo se ha convertido en sinónimo de confianza y emoción. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 10 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Modalidades de juego y premios
El éxito del Dorado Tarde radica en su diversidad de modalidades de apuesta, pensadas para todo tipo de jugadores y presupuestos. Cada opción ofrece distintos niveles de ganancia, lo que multiplica las oportunidades de obtener un premio:
- 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
- 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.
- 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y añade un toque extra de emoción a cada jornada.
Horario del sorteo
El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo. No se efectúan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.
Cómo reclamar un premio
De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.
Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad.
- Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.
- Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.
Gracias a su trayectoria, respaldo legal y emoción diaria, el Dorado Tarde sigue siendo una de las opciones favoritas de los colombianos que disfrutan probar su suerte en un juego confiable, tradicional y lleno de oportunidades.