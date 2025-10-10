En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado Dorado Tarde último sorteo viernes 10 de octubre de 2025

Resultado Dorado Tarde último sorteo viernes 10 de octubre de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy viernes 10 de octubre de 2025.

Dorado Tarde
Dorado Tarde
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los chances más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su trayectoria, transparencia y respaldo legal.

Con una amplia red de puntos autorizados y miles de jugadores fieles en todo el país, este sorteo se ha convertido en sinónimo de confianza y emoción. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 10 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Modalidades de juego y premios

El éxito del Dorado Tarde radica en su diversidad de modalidades de apuesta, pensadas para todo tipo de jugadores y presupuestos. Cada opción ofrece distintos niveles de ganancia, lo que multiplica las oportunidades de obtener un premio:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y añade un toque extra de emoción a cada jornada.

Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo. No se efectúan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.

Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados.
Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a su trayectoria, respaldo legal y emoción diaria, el Dorado Tarde sigue siendo una de las opciones favoritas de los colombianos que disfrutan probar su suerte en un juego confiable, tradicional y lleno de oportunidades.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Dorado Tarde

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad