Resultado Dorado Tarde último sorteo sábado 4 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los chances más confiables y reconocidos de Colombia, gracias a su transparencia, la legalidad de sus sorteos y una amplia red de puntos autorizados que garantizan seguridad a miles de apostadores en todo el país.

Vea el sorteo en vivo del chance Dorado Tarde aquí:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 4 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Una de las razones por las que el Dorado Tarde sigue siendo tan popular es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece, con pagos atractivos y opciones para todos los presupuestos:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, un número adicional que amplía las oportunidades de ganar y añade un toque extra de emoción a cada jornada.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. No se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación.



Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse exclusivamente en puntos de venta autorizados. Para hacerlo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su transparencia, premios llamativos y una gran variedad de modalidades de juego, el Dorado Tarde continúa siendo una de las alternativas favoritas para quienes disfrutan de probar su suerte y vivir la emoción de los juegos de azar en Colombia.