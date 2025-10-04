En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque guardias del Inpec
Protesta por Palestina en Bogotá
Flotilla Gaza
Venezuela - EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado Dorado Tarde último sorteo sábado 4 de octubre de 2025

Resultado Dorado Tarde último sorteo sábado 4 de octubre de 2025

El chance Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, sábado 4 de octubre de 2025.

Dorado Tarde
Dorado Tarde
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los chances más confiables y reconocidos de Colombia, gracias a su transparencia, la legalidad de sus sorteos y una amplia red de puntos autorizados que garantizan seguridad a miles de apostadores en todo el país.

Vea el sorteo en vivo del chance Dorado Tarde aquí:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 4 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Modalidades de juego y premios

Una de las razones por las que el Dorado Tarde sigue siendo tan popular es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece, con pagos atractivos y opciones para todos los presupuestos:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, un número adicional que amplía las oportunidades de ganar y añade un toque extra de emoción a cada jornada.

Horario del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. No se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación.

Cómo reclamar un premio

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse exclusivamente en puntos de venta autorizados. Para hacerlo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su transparencia, premios llamativos y una gran variedad de modalidades de juego, el Dorado Tarde continúa siendo una de las alternativas favoritas para quienes disfrutan de probar su suerte y vivir la emoción de los juegos de azar en Colombia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Dorado Tarde

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad