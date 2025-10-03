Resultado Dorado Tarde último sorteo viernes 3 de octubre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los chances más reconocidos de Colombia, gracias a la confianza que transmite a los jugadores.

Su legalidad, la transparencia en cada sorteo y una amplia red de puntos autorizados lo convierten en una de las apuestas más seguras y populares del país. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 3 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece diferentes formas de apostar, adaptándose a distintos presupuestos y con pagos muy atractivos según la modalidad:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, este sorteo incluyó la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar y aumenta la emoción de cada jornada.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. No se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben programar sus apuestas con anticipación.



Cómo reclamar un premio

Según información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos de venta autorizados. Para reclamar, es necesario:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Con su transparencia, variedad de modalidades y premios llamativos, el Dorado Tarde continúa siendo una de las opciones preferidas para quienes buscan probar su suerte en Colombia.