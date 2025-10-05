En vivo
Resultado extraordinario de la Lotería del Tolima del sábado 4 de octubre de 2025

El sorteo extraordinario de la Lotería del Tolima, realizado el 4 de octubre por su centenario, entregó un premio mayor de $5.000 millones.

Por: Redacción BLU Radio
|
5 de oct, 2025

La emoción volvió a encenderse entre los apostadores con el sorteo extraordinario de la Lotería del Tolima, realizado este sábado 4 de octubre de 2025 en conmemoración de su centenario. El evento, correspondiente al sorteo 004, tuvo lugar a las 10:30 de la noche y contó con una bolsa de premios de $23.000 millones.

La celebración por los 100 años de la lotería trajo consigo un atractivo plan de premios:

  • Premio mayor de $5.000 millones.
  • Un espectacular plan de premios que suma $23.000 millones en distintas categorías.

Este sorteo extraordinario buscó rendir homenaje a la historia de la Lotería del Tolima, una de las más tradicionales del país, y al mismo tiempo brindar la oportunidad a miles de colombianos de cambiar su vida con un golpe de suerte.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este sábado 4 de octubre de 2025 es el 4217 de la serie 229. ¡Felicitaciones al nuevo ganador!

