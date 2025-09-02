Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 2 de septiembre de 2025

La suerte volvió a sonreír en el sorteo número 3116 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes, 2 de septiembre de 2025. Con un premio mayor de $7.000 millones, este tradicional juego de azar ratificó su promesa de transformar la vida de los afortunados ganadores.

Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 2 de de septiembre de 2025 el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!



Premios secos entregados en el sorteo 3116

Además del premio principal, la Lotería de la Cruz Roja entregó múltiples premios secos que beneficiaron a otros jugadores en diferentes categorías:



¿Cómo ver los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja?

Los sorteos se realizan todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., transmitidos en vivo por Canal Uno. Los resultados también pueden consultarse en:



La página web oficial de la Lotería de la Cruz Roja.

Sus redes sociales oficiales.

La línea telefónica (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.

Pasos para verificar si su billete es ganador

Compare el número y la serie de su billete con los resultados oficiales. Recuerde que tiene 30 días calendario para reclamar el premio (Decreto 2975 de 2004).

¿Dónde reclamar los premios?

Premio mayor: únicamente en la sede principal en Bogotá (Avenida Carrera 68 No. 68 B-31).

Premios secos: en puntos autorizados o en la sede principal.

Documentos requeridos:



Billete o fracción original en buen estado.

Cédula de ciudadanía vigente.

Impuestos aplicables al premio mayor

El ganador del premio de $7.000 millones debe tener en cuenta las retenciones legales:



Impuesto a ganadores (17 %): alrededor de $1.190 millones.

Retención en la fuente (20 %): según lo definido por la DIAN.

El valor neto estimado que recibirá el afortunado es de aproximadamente $4.648 millones.



Verificación oficial

La Lotería de la Cruz Roja recuerda a todos los jugadores que la forma más segura de confirmar los resultados es a través de sus canales oficiales. Un minuto de verificación puede marcar la diferencia entre una ilusión y una verdadera fortuna.