Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 27 de enero de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó la noche de este martes 27 de enero de 2026 su sorteo número 3138, una de las jornadas más esperadas por los apostadores en el país. En esta edición, el premio mayor asciende a 7.000 millones de pesos, una cifra que continúa posicionando a esta lotería como una de las más atractivas del calendario semanal.

El sorteo se lleva a cabo todos los martes en vivo, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., a través del Canal Uno. Los resultados oficiales también pueden consultarse en el sitio web de la Lotería de la Cruz Roja, en sus redes sociales o comunicándose a la línea telefónica (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100, para verificar si el billete resultó ganador.

Premio Mayor de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 27 de enero de 2026 es el xxxx de la serie 001. Con este resultado, un nuevo apostador se convierte en ganador de los 7.000 millones de pesos que entrega esta tradicional lotería.

Es importante tener en cuenta que, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para el pago de un premio, una vez presentado el billete, es de 30 días calendario.



Ganadores de los secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entrega diversos premios secos, que aumentan las posibilidades de ganar. A continuación, se detallan los secos que cayeron en este sorteo, para que los jugadores revisen cuidadosamente su billete y confirmen si fueron ganadores.

A continuación, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo 3138. Se recomienda comparar el número y la serie del billete con esta imagen oficial para confirmar cualquier premio.



¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja, el ganador debe presentar el billete o fracción original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con los vendedores, distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la Lotería, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31. Para reclamar el premio mayor o los premios secos es indispensable presentar la cédula de ciudadanía.

Los premios secos pueden cobrarse a través de los distribuidores o directamente con la Lotería, mientras que el premio mayor se reclama únicamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.



¿Cuáles son los descuentos de ley aplicados a los premios?

En caso de ganar el premio mayor de $7.000 millones, se aplican los descuentos establecidos por la ley antes de realizar el pago.

Del valor total se descuenta un 17 % por concepto de impuesto a ganadores, equivalente a $1.190 millones, y un 20 % de retención en la fuente, aplicado sobre la base correspondiente a 48 UVT, de acuerdo con el valor vigente definido por la DIAN.

Tras estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones, los cuales se consignan directamente en la cuenta bancaria registrada.