En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  /  Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 27 de enero de 2026

Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 27 de enero de 2026

La Lotería de la Cruz Roja entrega en esta ocasión un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del sorteo de este martes 27 de enero.

Jugador de la Lotería de la Cruz Roja quien revisa los resultados.
La Lotería de la Cruz Roja es muy popular entre las loterías y chances de Colombia.
Fotomontaje: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad