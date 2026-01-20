Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 20 de enero de 2026

La suerte volvió a hacerse presente en Colombia con la realización del sorteo número 3137 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, efectuado el martes 20 de enero de 2026. Este tradicional juego de azar continúa posicionándose como uno de los más esperados por los apostadores del país, no solo por su atractivo plan de premios, sino también por el impacto social y humanitario que respalda cada una de sus ediciones.

Con el paso de los años, la Lotería de la Cruz Roja se ha consolidado como una de las más seguidas a nivel nacional, gracias a la transparencia en la divulgación de resultados, la confianza de los jugadores y el respaldo solidario que genera con cada sorteo.

Premio Mayor del sorteo 3137 de la Lotería de la Cruz Roja

El Premio Mayor, por un valor total de $8.000 millones, fue adjudicado al número XXXX de la serie XXX. Con este resultado, un nuevo ganador se suma a la lista de colombianos cuya vida cambió gracias a este histórico sorteo, reafirmando la expectativa que genera cada martes la publicación de los resultados oficiales.



Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio principal, el sorteo 3137 entregó una amplia variedad de premios secos, lo que incrementó las posibilidades de ganar para los participantes. La entidad publicó la imagen oficial con el listado completo de resultados, facilitando así la consulta y verificación de los números premiados de forma rápida y segura.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. a través de canales autorizados, entre ellos:



Canal Uno

Página web oficial de la Lotería de la Cruz Roja

Redes sociales oficiales

Línea telefónica: (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100

Para validar un billete, se recomienda comparar cuidadosamente número y serie únicamente con la información divulgada por estos medios oficiales.



Cómo reclamar los premios de la Lotería de la Cruz Roja

Premio Mayor

El Premio Mayor debe reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá, ubicada en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.



Premios secos

Los premios secos pueden cobrarse tanto en los puntos de venta autorizados como en la sede principal de la entidad.



Documentos requeridos

Billete o fracción original en buen estado

Cédula de ciudadanía vigente

Plazo para reclamar

Los premios deben reclamarse dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.



Deducciones legales del Premio Mayor

El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta las deducciones legales vigentes:



Impuesto a ganadores (17 %): aproximadamente $1.190 millones

aproximadamente $1.190 millones Retención en la fuente (20 %): aplicada según la base definida por la DIAN

De esta manera, la Lotería de la Cruz Roja reafirma su relevancia dentro del panorama de juegos de azar en Colombia, combinando premios atractivos con un impacto social que continúa marcando la diferencia