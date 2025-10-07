Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 7 de octubre de 2025

La suerte volvió a brillar en el sorteo número 3121 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes 7 de octubre de 2025. Con un premio mayor de $7.000 millones, este tradicional juego de azar reafirma su misión de transformar vidas en todo el país.



Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 7 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!



Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio principal, la Lotería distribuyó una amplia gama de premios secos en diferentes categorías:



Cómo Consultar los Resultados

Los resultados oficiales se publican cada martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. a través de los siguientes canales:



Canal Uno

Página web oficial de la Lotería de la Cruz Roja

Redes sociales oficiales

Línea telefónica (1) 3115432 (opción 0 o extensión 100)

Verificación del Billete

Para confirmar un premio, se debe comparar el número y la serie del billete con los resultados oficiales.

Los ganadores cuentan con 30 días calendario para reclamar su premio, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.



Reclamo de Premios

Premio mayor: en la sede principal de Bogotá (Avenida Carrera 68 No. 68 B-31).

en la sede principal de Bogotá (Avenida Carrera 68 No. 68 B-31). Premios secos: en puntos de venta autorizados o en la sede principal.

en puntos de venta autorizados o en la sede principal. Documentos requeridos: billete o fracción original en buen estado y cédula de ciudadanía vigente.

Deducciones de Ley

El ganador del premio mayor debe tener en cuenta:



Impuesto a ganadores (17 %): aprox. $1.190 millones.

aprox. $1.190 millones. Retención en la fuente (20 %): según la base gravable establecida por la DIAN.

El monto neto estimado que recibirá el afortunado es de alrededor de $4.648 millones.

La Lotería de la Cruz Roja recuerda que únicamente sus canales oficiales garantizan información verídica. Verificar los resultados puede marcar la diferencia entre un simple anhelo y la realización de un sueño millonario.