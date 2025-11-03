En vivo
Resultado MiLoto lunes festivo: ganador del 3 de noviembre de 2025

Resultado MiLoto lunes festivo: ganador del 3 de noviembre de 2025

El sorteo número 426 de MiLoto dejó miles de ganadores y una bolsa total de varios millones de pesos.

Miloto hoy
MiLoto Cayó Hoy
Foto: MiLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

El sorteo número 426 de MiLoto, realizado el lunes 3 de noviembre de 2025, dejó una nueva combinación ganadora que mantuvo en expectativa a miles de participantes en todo el país: (En minutos). Este popular juego continúa consolidándose como una de las opciones favoritas entre los apostadores, gracias a su formato sencillo y a la posibilidad de ganar importantes sumas de dinero con una inversión mínima.

En esta ocasión, el acumulado principal alcanzó los $8000 millones. Con cada nueva jornada, MiLoto sigue despertando ilusión entre los jugadores, quienes confían en que la suerte les sonría y puedan convertirse en los próximos afortunados ganadores del premio mayor.

Los participantes también podrán verificar sus tiquetes en la página oficial de MiLoto o en los puntos autorizados. Recuerde que los premios tienen un plazo de caducidad, por lo que se recomienda reclamarlos a tiempo.

El próximo sorteo de MiLoto promete más emoción con un acumulado histórico en aumento, consolidándose como una de las opciones de juego más dinámicas del país.

