Resultado Paisita Día sorteo domingo 21 de septiembre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más representativos del país, en especial en Antioquia, donde es parte de la identidad y el orgullo de la región.

Su nombre rinde homenaje al carácter paisa y, cada jornada, miles de apostadores siguen con expectativa la transmisión en vivo a través de Teleantioquia. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 21 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación fija que permite a los jugadores no perderse ningún resultado:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Modalidades de juego

Parte de su popularidad radica en las diversas formas de apostar, que se ajustan a diferentes estilos y presupuestos. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que salgan:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

Este sorteo es accesible para todos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Esta flexibilidad permite que tanto apostadores ocasionales como jugadores frecuentes puedan participar con el monto que prefieran.



Reclamo de premios

Para cobrar, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio (medido en UVT):



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su mezcla de tradición, emoción y premios atractivos, el Paisita Día sigue siendo uno de los juegos de chance preferidos por los antioqueños y por miles de jugadores en todo el país.