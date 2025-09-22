Resultado Paisita Día sorteo lunes 22 de septiembre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte del orgullo y la identidad regional. Su nombre es un homenaje al carácter paisa y, cada jornada, miles de apostadores siguen con entusiasmo la transmisión en vivo a través de Teleantioquia.

Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 22 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 22 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

La programación del Paisita Día es clara y constante, lo que permite a los jugadores no perderse ningún resultado:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Modalidades de juego

Uno de los atractivos principales de este sorteo es la variedad de modalidades disponibles, que se ajustan a distintos estilos y presupuestos. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que estas aparezcan:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Paisita Día es un sorteo accesible para todos los bolsillos, lo que explica buena parte de su popularidad:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Esta flexibilidad permite que tanto los jugadores ocasionales como los más frecuentes puedan participar con el monto de su preferencia.



Reclamo de premios

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio, medido en UVT:

