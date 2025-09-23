Resultado Paisita Día sorteo martes 23 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde se ha convertido en parte del orgullo y la identidad regional. Su nombre rinde homenaje al carácter paisa y, cada día, miles de apostadores siguen con emoción la transmisión en vivo a través de Teleantioquia.

Número ganador de Paisita Día hoy, martes 23 de septiembre

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 23 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

La programación del Paisita Día es fija y sencilla de recordar, lo que permite a los jugadores estar atentos a los resultados sin complicaciones:



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Modalidades de juego

Uno de los aspectos más llamativos del Paisita Día es la variedad de modalidades de apuesta, que se adaptan a diferentes estilos y presupuestos. Los premios dependen tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en el que estas aparezcan:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Paisita Día se caracteriza por ser un sorteo accesible y flexible, lo que explica gran parte de su popularidad. Los jugadores pueden elegir cuánto desean invertir de acuerdo con sus posibilidades:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Esta amplitud en los montos permite la participación tanto de quienes juegan ocasionalmente como de quienes lo hacen con mayor frecuencia.



Reclamo de premios

Los ganadores del Paisita Día deben cumplir con ciertos requisitos al momento de reclamar sus premios. Entre los documentos básicos solicitados se encuentran:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

