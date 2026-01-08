Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, jueves 8 de enero de 2026

El Chance Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a su formato innovador que combina el chance tradicional con los signos del zodiaco. Esta mezcla entre números, astrología y suerte ha logrado captar la atención de miles de jugadores que buscan una opción distinta frente a los sorteos convencionales.

Su dinámica sencilla, reglas fáciles de comprender y amplia disponibilidad en puntos autorizados lo convierten en una alternativa accesible y llamativa dentro del portafolio de juegos de chance del país. Cada sorteo despierta gran expectativa entre quienes disfrutan de propuestas originales y variadas.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, jueves 8 de enero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol correspondiente al jueves 8 de enero de 2025 fue el (en minutos). Los apostadores pueden verificar su tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si resultaron ganadores.

Resultados del sorteo:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol cuenta con una mecánica práctica y flexible que permite múltiples combinaciones en una sola jugada. Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y seleccionar uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.



De manera opcional, existe la modalidad “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos simultáneamente, lo que incrementa las probabilidades de acertar. Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro apuestas, ofreciendo mayor libertad al momento de jugar y definir el valor de cada jugada.



Valor de las apuestas

Uno de los aspectos más destacados del Chance Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que se adapta a diferentes presupuestos y perfiles de jugadores:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Las apuestas deben realizarse únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar la documentación correspondiente:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una fotocopia legible.

El proceso de pago depende del valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):