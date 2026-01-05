Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, lunes 5 de enero de 2026

El Chance Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más atractivos en Colombia, gracias a una propuesta innovadora que combina el chance tradicional con la simbología de los signos del zodiaco.

Esta fusión entre números, astrología y azar ha captado la atención de miles de personas que buscan una alternativa diferente a los sorteos convencionales. Con reglas claras, acceso sencillo y una dinámica distinta, el Super Astro Sol ofrece una experiencia llamativa para el público general que disfruta de opciones variadas dentro del mundo del chance.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 5 de enero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 5 de enero de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol cuenta con una mecánica simple y flexible que permite diversas combinaciones en cada apuesta. Para participar, el jugador debe elegir un número entre el 0000 y el 9999 y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

De manera opcional, el juego ofrece la modalidad “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo, lo que incrementa las posibilidades de acierto. Además, cada apostador define el valor de su jugada y puede realizar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete, brindando mayor flexibilidad al momento de jugar.



Valor de las apuestas

Uno de los principales atractivos del Chance Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que se adapta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

El proceso de cobro depende del valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Gracias a estas características, el Chance Super Astro Sol continúa consolidándose como una opción confiable, diferente y atractiva dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia, al combinar facilidad de juego, accesibilidad y un formato innovador que atrae diariamente a miles de participantes.