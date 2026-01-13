Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, martes 13 de enero de 2026

El Super Astro Sol es un reconocido juego de suerte que combina un número de cuatro cifras —que puede ir del 0000 al 9999— con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta fusión entre números y astrología lo ha convertido en una de las alternativas más atractivas dentro de los juegos de chance en Colombia.

En este sorteo, los apostadores pueden participar con valores que van desde $500 hasta $10.000 pesos. Para obtener un premio, el número elegido debe coincidir de manera exacta, de izquierda a derecha, con el resultado oficial. Es importante tener en cuenta que, desde julio de 2025, el Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde, horario que se mantiene vigente.

Número gaandor de Super Astro Sol hoy, martes 13 de enero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 13 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el chance Astro Sol?

Participar en el Super Astro Sol es un proceso sencillo y accesible:



Elegir el número: Se selecciona un número de cuatro (4) cifras.

Seleccionar el signo zodiacal: El jugador escoge uno de los doce (12) signos disponibles.

Aumentar las probabilidades: Existe la posibilidad de apostar el mismo número a los doce signos del zodiaco. Esta modalidad se conoce como “Todos los Signos” y debe indicarse claramente a la asesora al momento de realizar la apuesta.

Realizar la apuesta: Cada tiquete permite registrar hasta cuatro (4) apuestas diferentes.

Cuánto cuesta apostar

El Super Astro Sol ofrece opciones flexibles que se ajustan a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

La reclamación de premios depende del monto ganado, pero existen requisitos básicos que siempre deben cumplirse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (medido en UVT):



Premios menores a 48 UVT: Solo se solicitan los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: Además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios mayores a 182 UVT: Se deben presentar los documentos anteriores y una certificación bancaria a nombre del titular del tiquete, con una vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho (8) días hábiles.

De esta manera, el Super Astro Sol continúa posicionándose como un chance de mecánica clara, horarios definidos y requisitos transparentes para la participación y el cobro de premios.