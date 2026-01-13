Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, martes 13 de enero de 2026

Publicidad
El Super Astro Sol es un reconocido juego de suerte que combina un número de cuatro cifras —que puede ir del 0000 al 9999— con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta fusión entre números y astrología lo ha convertido en una de las alternativas más atractivas dentro de los juegos de chance en Colombia.
En este sorteo, los apostadores pueden participar con valores que van desde $500 hasta $10.000 pesos. Para obtener un premio, el número elegido debe coincidir de manera exacta, de izquierda a derecha, con el resultado oficial. Es importante tener en cuenta que, desde julio de 2025, el Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde, horario que se mantiene vigente.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 13 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Participar en el Super Astro Sol es un proceso sencillo y accesible:
El Super Astro Sol ofrece opciones flexibles que se ajustan a distintos presupuestos:
La reclamación de premios depende del monto ganado, pero existen requisitos básicos que siempre deben cumplirse.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (medido en UVT):
De esta manera, el Super Astro Sol continúa posicionándose como un chance de mecánica clara, horarios definidos y requisitos transparentes para la participación y el cobro de premios.